قادة دول العالم يتعاطفون مع ضحايا الزلزال المدمر فی المغرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عبر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي تستضيف بلاده قمة مجموعة العشرين، عن تعازيه لأقارب ضحايا الزلزال.

وكتب مودي على حسابه في منصة إكس: "حزين جدا لفقدان أرواح الزلزال في المغرب"، مضيفا: "في هذه الساعة المأسوية، أفكاري مع شعب المغرب. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم".

كما أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "خالص تعازيها" لحكومة وشعب المغرب.

وأوضح بيان رسمي أن مصر تؤكد "تضامنها مع المملكة المغربية، حكومة وشعبا،

وقدم ایضا الرئيس فلاديمير بوتين تعازيه لملك المغرب محمد السادس في ضحايا الزلزال المدمر.

وجاء في برقية الرئيس فلاديمير بوتين وفق بيان الكرملين: "أرجو أن تتقبلوا تعازينا بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الوسطى في البلاد.. روسيا تقف إلى جانب الشعب المغربي.. نعبر عن كامل دعمنا ومواساتنا إلى عائلات وأصدقاء الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وقالت الأمم المتحدة إنها على استعداد لدعم المغرب في جهوده لمساعدة متضرري الزلزال.

وذكر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أنّ التكتل مستعد لدعم المغرب في اللحظات الصعبة التي تمرّ بها بعد وقوع الزلزال.

وفيما أفاد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، بأنّ الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم مساعدات للمغرب.

كما أفاد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، باستعدادهم لدعم الاحتياجات الصحية العاجلة للمغرب.

وبدورها، قدّمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" تعازيها إلى المغرب، مؤكدةً تضامنها مع المملكة لمواجهة أضرار الزلزال، لا سيما ترميم الآثار التي تضررت في بعض المدن التاريخية.

وفي غضون ذلك، أعربت السعودية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية، مؤكدةً وقوفها وتضامنها إلى جانب المغرب.

من ناحيته، قدّم رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه إلى المغرب، عبر منصة "أكس"، معرباً عن تضامن بلاده مع الرباط "في هذه الأوقات الصعبة".

وبدوره، أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تعازيه لملك المغرب محمد السادس في ضحايا الزلزال.

وأفاد الديوان الأميري بقطر، في بيان، بأنّ الشيخ تميم بعث برقية تعزية إلى ملك المغرب في ضحايا الزلزال الذي ضرب أقاليم ومدناً مغربية عدة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

أما سلطان عمان، هيثم بن طارق، فبعث برقية تعزية لملك المغرب محمد السادس، أعرب فيها عن خالص التعازي لشعب المغرب وأسر الضحايا.

ومن ناحيتها، قدمت وزارة الخارجية الأردنية تعازيها إلى المغرب، معلنةً تضامنها مع الرباط في مصابها الأليم.

ومن جهته، قدّم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تعازيه للشعب المغربي بضحايا الزلزال، مؤكداً أنّ تركيا تقف إلى جانب المملكة المغربية بكل الوسائل الممكنة.

أما المستشار الألماني أولاف شولتس، فوجّه عبر منصة "إكس" التعازي إلى أقارب ضحايا زلزال المغرب، قائلاً إنّ الأنباء الصادرة من المغرب مروعة.

كما قدم وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم خالص التعازي لجميع ضحايا الزلزال ولأسرهم في المغرب.

ومن جهتها، أعربت السفارة الأميركية في المغرب عن خالص التعازي لضحايا الزلزال، قائلةً إنها تتابع الوضع عن كثب، ودعت المواطنين الأميركيين إلى توخي الحذر.

وهزّ زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدّة مدن مغربية، مساء أمس الجمعة، متسبباً بمقتل وإصابة المئات، ومخلّفاً خسائر مادية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كيلومتراً ومركزه جبال الأطلس، موضحةً أنه لم تحدث زلازل من هذا المستوى في نطاق 500 كيلومتر من زلزال المغرب منذ عام 1900.

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