الرئيس الإيراني: أي تغيير في حدود المنطقة يعتبر من خطوطنا الحمراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف محمد جمشيدي المساعد السياسي لمكتب رئيس الجمهورية ، عن المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيسي ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وكتب جمشيدي في الفضاء الإلكتروني : "رد الدكتور رئيسي على تقرير باشينيان الهاتفي حول الوضع الميداني في القوقاز:

1- أي تغييرات جيوسياسية لحدود المنطقة هي خطنا الأحمر

2- بعيداً عن صيغة 3+3، فإن التعاون مع أي اجنبي وإجراء المناورات معهم والرحلات المشبوهة لا تؤدي سوى إلى تعقيد الوضع.

3- إيران مستعدة لتقديم أي مساعدة للجانبين لحل القضية.

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