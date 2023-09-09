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٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٧:٠٩ م

الرئيس الإيراني: أي تغيير في حدود المنطقة يعتبر من خطوطنا الحمراء

الرئيس الإيراني: أي تغيير في حدود المنطقة يعتبر من خطوطنا الحمراء

قال الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ان أي تغيير جيوسياسي وفي حدود المنطقة هي خطنا الأحمر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف محمد جمشيدي المساعد السياسي لمكتب رئيس الجمهورية ، عن المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيسي ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وكتب جمشيدي في الفضاء الإلكتروني : "رد الدكتور رئيسي على تقرير باشينيان الهاتفي حول الوضع الميداني في القوقاز:

1- أي تغييرات جيوسياسية لحدود المنطقة هي خطنا الأحمر

2- بعيداً عن صيغة 3+3، فإن التعاون مع أي اجنبي وإجراء المناورات معهم والرحلات المشبوهة لا تؤدي سوى إلى تعقيد الوضع.

3- إيران مستعدة لتقديم أي مساعدة للجانبين لحل القضية.

/انتهى/

رمز الخبر 1936673

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