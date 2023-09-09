الرئيس الإيراني: أي تغيير في حدود المنطقة يعتبر من خطوطنا الحمراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف محمد جمشيدي المساعد السياسي لمكتب رئيس الجمهورية ، عن المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيسي ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
وكتب جمشيدي في الفضاء الإلكتروني : "رد الدكتور رئيسي على تقرير باشينيان الهاتفي حول الوضع الميداني في القوقاز:
1- أي تغييرات جيوسياسية لحدود المنطقة هي خطنا الأحمر
2- بعيداً عن صيغة 3+3، فإن التعاون مع أي اجنبي وإجراء المناورات معهم والرحلات المشبوهة لا تؤدي سوى إلى تعقيد الوضع.
3- إيران مستعدة لتقديم أي مساعدة للجانبين لحل القضية.
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