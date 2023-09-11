رئيسي: لقد صنعت نسائنا للوطن العديد من الأوسمة في المجالات العلمية والبحثية والاجتماعية والرياضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية الإسلامیة الإيرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي في مراسم تكريم الأبطال والحائزين على الميداليات ومرافقة القافلة الرياضية الإيرانية إلى دورة الألعاب الآسيوية وشبه الآسيوية هانغتشو 2022 في طهران قال: نشكر أبطال بلادنا الذين رفعوا علم الجمهورية الإسلامية وعلينا أن نقدر الأبطال الوطنيين.

وذکر أن الحائزين على الميداليات، سواء في فئتي النساء أو الرجال ، بالإضافة إلى المكانة التي يخلقونها لأنفسهم هم مصدر فخر للبلاد والجمهورية الإسلامية .

و اضاف: لقد صنعت نسائنا للوطن العديد من الأوسمة في المجالات العلمية والبحثية والاجتماعية والرياضية ويجب أن تحظى الرياضة النسائية باهتمام أكبر من أي وقت مضى.

وشدد آية الله رئيسي على أهمية الاهتمام بأخلاقيات المهنة في أي مهمة وقال: يجب تسهيل مسألة الرياضة وتسهيلها بما فيها البطولة الاحترافية والعريقة.

الانتهاء من ألفي مشروع رياضي غير مكتملة في الحكومة الـ13

وقال آية الله رئيسي أيضاً فيما يتعلق بالخطط والمشاريع غير المكتملة: اليوم، في ذكرى مرور عامين على الحكومة الـ13، أعلن أنه تم إنجاز ما يقرب من ألفي مشروع رياضي غيرمكتملة في البلاد والبعض الآخر لا يزال قيد التنفيذ.

وذكر رئيس الجمهورية: أن هناك العديد من المشاريع والقاعات والمجمعات غير جاهزة في المدن والقرى وقد تم الانتهاء من ألفين من هذه المشاريع ولا بد من إنجاز مشاريع أخرى.

وأضاف: أؤكد على الاهتمام بالرياضة لجميع أفراد المجتمع، بمعنى أنه على الرغم من أهمية الرياضات الرجالية، إلا أن الرياضات النسائية لها أيضًا أهمية كبيرة.

وأكد أن النظرة المتوازنة والعادلة لتنمية وتوزيع الموارد في البلاد في المحافظات والمدن أمر مهم للغاية وقال: لا ينبغي أن نهتم بمدينة أو محافظة واحدة فقط، بل ينبغي النظر إلى جميع الأشخاص والمحافظات في الرياضة.

وقال آية الله رئيسي: يجب على مسؤولي وزارة الرياضة والاتحادات والإدارات المختلفة المسؤولة في هذا الصدد التأكد من أن أبطالنا ليس لديهم أي اهتمامات أخرى غير البطولة، حتى يتمكنوا من الوصول إلى نقطة يتوقعها الناس منهم.

وتم في المراسيم تكريم الأبطال والحائزين على الميداليات الذين حصلوا على ألقاب البطولة في العامين الماضيين.

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