المنتخب الإيراني للكرة الطائرة الشاطئية یتأهل إلى المباراة النهائية للتصفيات الأولمبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت اليوم الاثنين المرحلة النهائية من بطولة الكرة الطائرة الشاطئية لأولمبياد باريس في منطقة آسيا الوسطى، في بنغلادش وفاز المنتخب الإيراني بالبطولة بفوزه على الهند.

وفي هذه المرحلة أولاً، تمكن المنتخب الإيراني للكرة الطائرة الشاطئية أ (بهمن سالمي - سينا شوكتي) من هزيمة الفريق الهندي أ (كريشنا دافاسكار راما - كاشيناث ساوانت نيتين) بنتيجة 2-0.

فاز المنتخب الساحلي لبلادنا على الهند بنتيجة 21-15 و21-10.

كما تمكن المنتخب الإيراني للكرة الطائرة الشاطئية "ب" (عباس بورسغري - علي رضا آغاجاني) من هزيمة المنتخب الهندي "ب" (روبن ربيع - بارات سومو) بنتيجة 2-0 بنتيجة 21-9 و21-7 ليحرز بذلك البطولة.

وبفوزه على هذه البطولة، التي كانت المرحلة التأهيلية الأولى للأولمبياد في مناطق مختلفة من آسيا، تأهلت المنتخبات الوطنية الإيرانية للكرة الطائرة الشاطئية مباشرة المرحلة التأهيلية الثالثة لتواجه منافسين أقوياء على الحصة الواحدة من القارة العجوز.

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