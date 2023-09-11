امير عبداللهيان: التحركات الارهابية في اقليم كردستان ضد ايران تتعارض مع علاقات الصداقة بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه التقى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، الذي يزور طهران اليوم (الاثنين) مع وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان وعقد معه جولة من المباحثات .

وشكر أمير عبد اللهيان في هذا اللقاء ، حكومة وشعب العراق ومسؤولي منطقة كردستان على استضافة زوار الأربعين الحسيني.

وأشار أمير عبد اللهيان خلال لقائه طالباني إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد عراقا مستقلا ومزدهرا وعامرا ، وأشاد بدور الراحل جلال طالباني في العراق وقال: وجود الإرهابيين في إقليم كردستان العراق وتحركاتهم ضد أمن إيران يتعارض مع الدستور العراقي وعلاقات الصداقة بين الجانبين .

وقال وزير الخارجية: يجب ألا يمس أي طرف بأمن جيران العراق.

وأشار رئيس السلك الدبلوماسي الايراني إلى العلاقات القوية بين إيران والعراق، وأكد على تسريع تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين.

بدوره اعرب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، خلال لقائه مع أمير عبداللهيان، عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحكومة والشعب العراقي ، وقال : نحن فخورون بعلاقاتنا وصداقتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أشار إلى التطورات التي تشهدها منطقة كوردستان وتعزيز العلاقات بين الإقليم والحكومة المركزية في العراق، وأشار إلى الإجراءات التي اتخذها حزبه لتعزيز الأمن في حدود منطقة كوردستان وأكد: العراق لن يسمح بان تكون أراضيه منطلقا للإضرار بدول المنطقة وخاصة الجمهورية الإسلامية الايرانية .

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