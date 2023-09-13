عبداللهيان يؤكد على ضرورة دعم المبادرات الإقليمية بهدف حل تحديات أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون أفغانستان، آصف علي خان دراني، مع وزير الخارجية الإيراني مساء يوم الثلاثاء وناقشا الجانبان من خلال هذا اللقاء، احدث التطورات في افغانستان.

وأكد اميرعبداللهيان على الدور الفعال لإيران وباكستان في تطورات المنطقة وأفغانستان، معربا عن أمله لأن يؤدي استمرار هذه المشاورات إلى إحلال السلام والإستقرار في المنطقة، وخاصة في أفغانستان.

كما أكد وزير خارجية بلادنا على ضرورة دعم المبادرات الإقليمية من قبل الدول الجارة للمساعدة في حل تحديات أفغانستان.

كما أعرب آصف علي خان دراني بدوره، عن سعادته للفرصة التي سنحت لمناقشة تطورات المنظقة، مؤكدا على إرادة باكستان للتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف المساعدة في احلال السلام والإستقرار في افغانستان نظرا للظروف السياسية والامنية لهذا البلد.

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