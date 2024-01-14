البحرية الإيرانية والباكستانية تؤكدان على توفير أمن المنطقة من قبل دولها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنّ قادر وظيفه أكد خلال لقائه بقادة الأسطول البحري الباكستاني على "أنّ الأعداء يشعرون بخوف شديد من وحدة الدول الإسلامية"، مضيفاً: "إن ضمان أمن المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من قبل دول المنطقة نفسها".

وتابع قائلاً: "إنّ العاملين في القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يلتزمون دائماً بأوامر قائد الثورة الإسلامية، وهذا هو سر نجاحنا في اجتياز مختلف الأزمات والعواصف"، و أضاف: "نشهد اليوم بفضل الله مستوىً عالياً من العلاقات والتفاعلات التعليمية والعسكرية بين البحريتين الإيرانية والباكستانية."

كما قال قائد الأسطول الباكستاني خلال هذا اللقاء: "أننا نقدر دائمًا جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم"، مشيراً إلى أن التفاعل بين البلدين له جذور تاريخية، متطلعاً إلى أن يؤدي وجود الأسطول الباكستاني في إيران إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين.

هذا، وأكد على الدور الحاسم والإيجابي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وبأنّها تسعى دائما إلى تحقيق السلام العالمي.

وتابع: "لقد دعت بحرية الجيش الإيراني البحرية الباكستانية للمشاركة في مناورات الحزام البحري الدولي ونأمل أن تكون هذه المهام مستمرة بين البلدين".

/انتهى/