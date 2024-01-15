امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ووزير الخارجية الهندي يجريان مباحثات ثنائية

التقى وزير خارجية الهند "سوبرامانیام جایشانکار"، الذي يزور طهران حاليا، مع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي اكبر احمديان"، وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واكد الوزير الهندي الزائر، في تصريحه خلال اللقاء مع "احمديان"، على توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية بين نيودلهي وطهران.

في المقابل، اعرب امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، عن تقديره لمشاعر التضامن التي ابدتها حكومة الهند في ضحايا حادث كرمان (جنوب شرق ايران) وادانتها لهذا العمل الارهابي؛ مؤكدا على استعداد الجمهورية الاسلامية لتوسيع التعاون الثنائي والاقليمي مع الهند.

كما اكد الجانبان في هذا اللقاء، على ضرورة تطوير "التعاون الايراني -الهندي" في مختلف المجالات ومنها تجارة الترانزيت