قائد الثورة الإسلامية: اليمنيون قاموا بعمل عظيم ونأمل ان تستمر هذه الجهود حتى تحقيق النصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أئمة الجمعة من جميع أنحاء البلاد مع قائد الثورة الإسلاميةـ سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، اليوم الثلاثاء، في حسينية الإمام الخميني (رض).

وأشاد سماحة آية الله السيد على الخامنئي، خلال خطاب له في هذا اللقاء بما يفعله اليمنييون دفاعا عن الشعب الفلسطيني، وقال: "ما قام به اليمنيون يستحق بالفعل الثناء والتقدير بضرب الطرق الحيوية للكيان الصهيوني...الولايات المتحدة هددت اليمنيين لكنهم لم يخافوا وقد قام الشعب اليمني وحكومة أنصارالله بعمل عظيم حقا وعملهم هذا نموذج للجهاد في سبيل الله".

وأعرب قائد الثورة الإسلامية عن أمله في أن تستمر هذه الجهود حتى تحقيق النصر، قائلا: " العالم كله متفق على أن شعب غزة مظلوم ومنتصر، وفي نظر شعوب العالم كافة، مسلمين وغير مسلمين، فإن الكيان الغاصب ظالم ومتعطش للدماء، ومهزوم ومتفكك"، كما اعتبر سماحته أن مقاومة أهل غزة المظلومين وصمودهم، أثارت إعجاب العالم ونشر الإسلام واهتمام الأمم بالقرآن.

وأكد آية الله الخامنئي، ان يد الله ظاهرة ومرئية اليوم في قضية غزة الدولية، وقال: "إن شعب غزة المظلوم وفي نفس الوقت الأقوياء استطاع أن يؤثر على العالم بنضالاته، و اليوم العالم مدين لهؤلاء الأشخاص والمقاتلين وينظر إليهم وإلى فصائل المقاومة كأنهم أبطال".

واعتبر ابراز الظلم وفي نفس الوقت انتصار أهل غزة في أعين العالم بأنه أعمال وبركات ناتجة عن صبرهم واتكالهم على الله تعالى وأضاف: "ومن ناحية أخرى، اليوم لا أحد في العالم، يعتقد بأن الكيان الصهيوني الغاصب والشرير هو الجانب المنتصر في الحرب، بل عكس ذلك ينظر إليه كذئب وحشي متعطش للدماء، وان هذا الكيان اليوم مهزوم ومتفكك".

وأكد أن أهل غزة بموقفهم نشروا الإسلام ونشروا القرآن في العالم، سائلاً الله عزوجل أن يزيد عزة مقاتلي جبهة المقاومة وخاصة شعب ومقاتلي غزة.

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