بيلوسي: نتنياهو لا يهتم إلا ببقائه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريحات نشرها ديفيد أكسلرود، الذي كان مساعدا للرئيس الأسبق باراك أوباما، والذي استضافها في لقاء في جامعة ولاية أريزونا، أشارت بيلوسي إلى أنها قالت لنتنياهو على مر السنين: "لا أعرف ما إذا كنت لا تعرف كيفية صنع السلام، أو أنك لا تريد صنع السلام، أو أنك خائف من السلام. لكن يمكنك أن تفعل أكثر من ذلك بكثير بدلا من مجرد رمي اللحوم الحمراء على الحشود، وهو ما فعله".

واستشهدت بخلفية عائلة نتنياهو، مضيفة: "أعتقد أنه مهتم بشيء واحد، وهو بقائه السياسي، وهذا كل شيء".

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن الإشارة إلى خلفية عائلة نتنياهو قد تكون بمثابة إشارة إلى والده، بنزيون نتنياهو، الباحث في محاكم التفتيش الإسبانية، والذي يقال إن آراءه المتشددة وخبرته في الإبادة الجماعية المعادية للسامية قد غرست في رئيس الوزراء حماسة متشددة وتصورا بأن بقاء الشعب اليهودي على المحك باستمرار.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"