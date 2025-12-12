إيران في أسبوع مضى: أهم التطورات الداخلية والخارجية

وكالة مهر للأنباء، يهدف هذا التقرير الأسبوعي إلى تلخيص أهم التطورات ومحاولة استعراض الاتجاهات التي أثّرت على سياسات إيران واقتصادها وثقافتها ومكانتها الإقليمية، وذلك بأسلوبٍ موجزٍ وواضحٍ ودقيق. ما تقرأه الآن هو ملخصٌ لأبرز الأحداث في إيران خلال الأسبوع الماضي.

زيارة بزشكيان إلى كازاخستان

غادر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى كازاخستان يوم الأربعاء في زيارةٍ رسمية.

خلال هذه الزيارة، التقى برئيس كازاخستان، وحضر اجتماعًا مشتركًا للناشطين الاقتصاديين من البلدين، وشارك في اجتماعٍ ثنائي بين وفدين رفيعي المستوى من البلدين، وحضر مراسم توقيع وثائق التعاون الثنائي، وزار جامعة نزارباييف في كازاخستان.

خلال هذه الزيارة، وقّع مسؤولون رفيعو المستوى من إيران وكازاخستان وتبادلوا سبع وثائق تعاون ثنائية تهدف إلى توسيع التعاون في قطاعات اقتصادية وعلمية وتكنولوجية رئيسية.

زيارة عراقجي إلى أذربيجان

عقد وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، اجتماعات موسعة وبنّاءة مع كبار المسؤولين الأذربيجانيين خلال زيارته الأخيرة إلى باكو.

وتحدث مع الرئيس إلهام علييف، ووزير الخارجية جيهون بيراموف، ونائب رئيس الوزراء شاهين مصطفاييف، ورئيسة الجمعية الوطنية صاحبه غفاراوا، وبحث سبل تطوير التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.

انعقاد المؤتمر الثاني لطب البلازما في طهران

عُقد المؤتمر الثاني لطب البلازما يوم الخميس في مستشفى الشهيد رجائي للقلب في طهران، بحضور محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وشملت المواضيع الرئيسية للمؤتمر الدراسات ما قبل السريرية في طب البلازما، والتطبيقات السريرية، والتقنيات الحديثة، والمواد الحيوية وهندسة الأنسجة، وهندسة الأجهزة ومحاكاتها وتصميمها، وبيئات البلازما النشطة، والتطهير والتعقيم، بالإضافة إلى السلامة واللوائح والمعايير.

ازاحة الستار عن نظام الحرب الإلكترونية "صياد-4"

صُمم النظام كرادار دفاعي، وتم تطويره من قبل متخصصين في وزارة الدفاع الإيرانية.

الاجتماع الثلاثي بين إيران والصين والمملكة العربية السعودية في طهران

عُقد اجتماع ثلاثي بين إيران والسعودية والصين في وزارة الخارجية بطهران هذا الأسبوع لمناقشة متابعة اتفاق بكين وتعزيز الدبلوماسية خارج الأطر الغربية التقليدية.

وفي ختام الاجتماع، أصدرت الأطراف بيانًا مشتركًا أكد على الالتزامات الرئيسية وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات.

الاجتماع السابع لمجموعة عمل بريكس يُعقد في طهران

عُقد الاجتماع السابع لمجموعة عمل بريكس المعنية بالبنية التحتية البحثية والمشاريع العلمية الكبرى في فندق آزادي بطهران يوم الاثنين.

اكتشاف قرية عمرها 7000 عام في دهدشت

اكتشف علماء الآثار هذا الأسبوع قريةً أثريةً يعود تاريخها إلى 7000 عام تحت مدينة دهدشت التاريخية.

إيران وروسيا توقعان 20 مذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

أبرمت إيران وروسيا هذا الأسبوع 20 مذكرة تفاهم وخمسة عقود تعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التكنولوجيا والمعلومات.

/انتهى/