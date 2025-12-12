  1. إيران
منتدى الحوار الإيراني الصيني الثالث سیعقد في طهران يوم غد

سيُعقد منتدى الحوار الإيراني الصيني الثالث بهدف تعزيز التعاون بين المبادرات العالمية لرئيسي البلدين، ودراسة التوجهات الجيوسياسية في غرب آسيا، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيُعقد منتدى الحوار الإيراني الصيني الثالث بمبادرة من مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية، غدًا وبعد غد، الموافقين 13 و14ديسمبر في مقر المركز بطهران. ويُعد هذا الحدث أهم إطار للحوار النخبوي بين مراكز الأبحاث ومراكز الفكر والخبراء من البلدين عشية الذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الرسمية بين إيران والصين، والتي بدأت قبل ثلاث سنوات بمبادرة من مركز الدراسات السياسية والدولية، وأصبحت برنامجًا دائمًا في أجندة العلاقات الثنائية.

وسيضم المنتدى سلسلة من الجلسات وورش العمل المتخصصة بحضور مسؤولين وأكاديميين وباحثين إيرانيين وصينيين بارزين. تشمل المحاور الرئيسية للمنتدى القادم: تكامل المبادرات العالمية للرئيسين، واستعراض التوجهات الجيوسياسية في غرب آسيا، والقدرات الجديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، والطاقة، والاستثمار، والأمن الغذائي، وربط الممرات.

كما سيشهد المنتدى افتتاح معرض للوثائق التاريخية حول العلاقات الإيرانية الصينية، واجتماعات متخصصة في مجالات النقل والسياحة والحوارات الثقافية. ويُعدّ المنتدى الإيراني الصيني الثالث منصةً رئيسيةً لتبادل وجهات النظر المتخصصة، ووضع خطط عمل عملية، وتعزيز مستوى الشراكة الاستراتيجية بين طهران وبكين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

