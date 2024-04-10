رئيسي: لاتوجد مشكلة لتوفير العملة اللازمة لإدارة البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السيد ابراهيم رئيسي، خلال لقاء مجموعة من المسؤولين وسفراء الدول الإسلامية مع قائد الثورة الاسلامية، آية الله السيد علي الخامنئي بمناسبة عيد الفطر، أشاد بالمشاركين في مسيرات يوم القدس هذا العام، واعتبر "حماية النصر الاستراتيجي للمقاومة" و"الوحدة الإسلامية حول غزة والقدس الشريف" من بين إنجازات رمضان هذا العام.

وأشار رئيس الجمهورية إلى جاهزية السلطات الثلاث للنهوض بأهداف شعار العام أى "قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب"، وخاطب المنتجين والناشطين الاقتصاديين وقال: "كما تم في العام الماضي، تخصيص 69 مليار دولار من العملة الأجنبية لـاستيراد السلع الأساسية وتلبية احتياجات المؤسسات الصناعية والخدمية، أنه لا توجد حالياً مشكلة في توفير العملة التي تحتاجها البلاد أيضا".

وقال رئيسي: "قد يقوم البعض ببث روح القلق لدى سوق البلاد والناشطين الاقتصاديين عبر القنوات غير الرسمية وتقديم الارقام المصطنعة. ولكنه نظرا إلى الامكانيات المتوفرة لدى الحكومة، لن تكون أي مشكلة أمام الإنتاج والخدمات وتحقيق شعار العام".

وذكر أنه بمساعدة كافة المسؤولين ستكون هذه الأوضاع أفضل وأفضل، وأوضح: "لم يكن البعض يظن أنه بعد النمو الاقتصادي الذي كان أقل من 1 في المائة في الأعوام العشرة الماضية، سيتحسن النمو الاقتصادي في العام الأخير ليصل إلى أكثر من 6 في المئة. كما أنهم لم يعتقدوا أن حالة الإنتاج وحالة القاعدة النقدية والسيولة والعديد من المؤشرات الأخرى ستتحسن".

وختم بقوله: "مع الأمل بمستقبل مشرق جداً للبلاد والوحدة والتماسك، دعا قائد الثورة كافة الفئات والتيارات السياسية والمسؤولين إلى الوحدة والعمل المتماسك والمجاهد لحل مشاكل الشعب. في خطبة صلاة عيد الفطر، وهذا التعاطف والوحدة سيؤدي إلى انفتاحات كثيرة في العام الجديد للنظام وشعبنا العزيز".

/انتهى/