الخارجية الايرانية تؤكد استعدادها لإجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك مسؤول إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج ومدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، "علي رضا محمودي" في "الاجتماع التحضيري الأول لإجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة" والذي عقد بمبنى السفارة الايرانية في برلين، مؤكدا على استعداد وزارة الخارجية الكامل لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في الخارج.

وفي هذا الاجتماع، عزى المدير العام القنصلي لوزارة الخارجية باستشهاد الرئيس الراحل ووزير الخارجية، مشيراً إلى توجيهات قائد الثورة الاسلامية بشأن أهمية إجراء الانتخابات ومشاركة الشعب فيها.

وأكد الأمر الأخير الذي أصدره وزير الخارجية بالإنابة علي باقري إلى جميع السفارات والقنصليات العامة، من أجل الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، على أنه تم إجراء الاستعدادات اللازمة بهدف مشاركة واسعة للإيرانيين في الخارج في الانتخابات المقبلة.

وذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجرى يوم الجمعة 28 يونيو في نفس التوقيت داخل وخارج البلاد، وأضاف: "فيما يتعلق بتلقي طلبات من الإيرانيين المقيمين في كندا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، تم إرسال الرسائل عبر القنوات الدبلوماسية إلى السلطات الكندية ونحن في انتظار الإجابة".

وأشار محمودي إلى المهام المناطة بالسلك الدبلوماسي لتقديم الخدمات القنصلية للإيرانيين في الخارج، وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تهتم بأوضاع الإيرانيين في جميع أنحاء العالم وإعمال حقوقهم، وتعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ المسؤوليات الموكلة".

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