للمرة الاولى في العالم...التلفزيون الايراني يكشف عن وثائق اصابة نتنياهو بالمرض النفسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيتم بث الجزء الأول من فلم "الجنون النووي" الوثائقي المكون من جزأين اليوم الجمعة، الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي عبر القناة الـ3 للتلفزيون الايراني.

يتناول هذا الفلم الوثائقي، من إخراج مجتبى ميناوند وإنتاج محسن كريميان، الوثائق التي تظهر المرض النفسي الذي يعاني منه رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وأوضح محمد صرفي، رئيس تحرير صحيفة طهران تايمز في هذا السياق: "في أكتوبر العام الماضي، نشرنا تقريرًا عن ملف نتنياهو الطبي في صحيفة طهران تايمز. وجاء في هذا التقرير، الذي تم الحصول عليه بناء على الوثائق، أن نتنياهو يعاني من مرض نفسي، وهو بحسب القانون غير مؤهل لتولي منصبه".

محكمة الكيان الصهيوني توقفت التحقيق في ملف نتنياهو الطبية!

في هذا الفلم الوثائقي، يعرض أحد أعضاء حزب لابيد الملف الطبي لنتنياهو وزوجته، معلنًا أنهما غير مؤهلين لتولي وظائف حكومية. وبعد عدة أشهر من فحص الوثائق، تعتزم المحكمة الصهيونية الدخول جدياً في هذه القضية. إلا أن السلطات القضائية لهذا النظام منعت التحقيق معه بدعوى أن إجراء مزيد من التحقيق في هذه القضية قد يعرض الأمن القومي للكيان الصهيوني للخطر.

سيتم بث الفلم الوثائقي "الجنون النووي" الذي ينشر هذه الوثائق لأول مرة في العالم، اليوم الجمعة 7 يونيو الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي عبر القناة الـ3.

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