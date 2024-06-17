بعد انسحاب عضوين.. نتنياهو يبلغ حكومته بحل مجلس الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أوضحت الهيئة أن نتنياهو قال للوزراء أمس "إنه سيتم حل حكومة الحرب". وأضافت: "ومع ذلك، سيواصل نتنياهو التشاور مع الوزراء غالانت وديرمر ودرعي".



كما تابعت: "تأتي هذه الخطوة بعد أن طالب الوزير إيتمار بن غفير بالانضمام إلى الحكومة وطلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بحلها".



وعارض نتنياهو على مدى الأشهر الماضية طلبات متكررة من بن غفير بضمه إلى هذه الحكومة.



مجلس مصغّر



لكن بحل حكومة الحرب يعود الوضع إلى ما كان عليه ما قبل انضمام غانتس إلى الحكومة وهو اتخاذ القرارات في إطار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" والحكومة الموسعة.



في حين كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو سيقيم مجلساً مقلصاً للمشاورات الحساسة بدلاً من مجلس الحرب الملغى.



فيما أفاد مراقبون بأن خطوة نتنياهو كانت متوقعة لاسيما بعد انسحاب عضوي حكومة الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوف، الأسبوع الماضي.

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