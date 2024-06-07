خطيب جمعة طهران: عملية طوفان الأقصى أحبطت مؤامرات الصهاينة والغرب ضد المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح بذلك إمام صلاة الجمعة المؤقت في طهران الشيخ كاظم صديقي خلال خطبة صلاة الجمعة.

وأكد أن العملية التي شنتها حماس ضد الكيان الإسرائيلي أحبطت مخطط الصهاينة وأمريكا وأوروبا لتطبيع العلاقات بين نظام تل أبيب والدول الإسلامية في المنطقة بهدف توسيع استعمارهم.

وأضاف: "لقد وجهت عملية "طوفان الأقصى" ضربة لا يمكن إصلاحها للديمقراطية الليبرالية في الغرب والنظام الإسرائيلي".

وفي جزء آخر من خطبة صلاة الجمعة أشاد الشيخ صديقي بالجهود الحثيثة التي بذلها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي من أجل تقدم البلاد.

كما تمنى أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة ناجحة قدر الإمكان.

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