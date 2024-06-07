غدا السبت... انتهاء المهلة الأولية لمجلس صيانة الدستور لدراسة أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيعقد أعضاء مجلس صيانة الدستور اجتماعا مساء اليوم الجمعة لدراسة اهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية، ووفقا للقانون فإن غدا (السبت) هو اليوم الأخير من المهلة الأولية للمجلس لدراسة أهلية المرشحين.

وإذا كان مجلس صيانة الدستور بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحقق من أهلية المرشحين، فيمكن تمديد هذه الفرصة لوقت اضافي.

وكان هادي طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور قد قال في وقت سابق إنه يتعين على المجلس مراجعة ملفات المرشحين بشكل مكثف والتحقق من اهليتهم خلال المهلة القانونية البالغة 5 أيام، لكن القانون أيضا ينص على فترة ثانية مدتها 5 أيام، وإذا لزم الأمر، سنستخدم أيضًا جزءًا من الموعد النهائي الثاني.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة 28 يونيو.

/انتهى/