صادرات النفط الإيراني إلى الصين تسجل رقما قياسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن واردات الصين من النفط الخام الإيراني في مايو وصلت إلى أعلى رقم في الأشهر السبعة الماضية بعد تحسن هوامش أرباح المصافي.

وتظهر بيانات شركة كبلر أن الصين استوردت 1.54 مليون برميل من النفط من إيران الشهر الماضي، وهو أعلى رقم منذ أكتوبر. وأغلب هذه الواردات تمت من قبل الزبائن في تشينغداو، المقر الرئيسي لمصافي التكرير المستقلة في الصين.

وتعاني شركات التكرير المستقلة في الصين، المعروفة باسم تيبات، من هوامش ربح ضعيفة لإنتاج الوقود هذا العام، مما دفعها إلى خفض نشاطها. تمثل هذه المصافي ربع إجمالي طاقة تكرير النفط في الصين وهي أكبر منتجي الديزل.

وارتفعت أرباح تحويل النفط الخام إلى البنزين والديزل منذ بداية أبريل الماضي، ووصلت إلى أعلى رقم موسمي خلال السنوات العشر الماضية.

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