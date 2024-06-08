في اليوم 256.. شهداء وجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال في مدينة غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن ارتقاء أربعة شهداء وتسجيل 14 جريحاً بينهم 8 أطفال على الأقل، في المنزل المستهدف، والذي يعود لعائلة مهنا.

وأشارت المصادر إلى تجدد القصف المدفعي الاسرائيلي على محيط المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مخيم النصيرات، فيما استهدفت مدفعيته مخيم البريج تزامناً مع غارةٍ جوية على مدينة غزة.

أما جنوب القطاع، فأطلقت مدفعية الاحتلال قذائف حارقة، فيما اشتعلت النيران في منطقة عريبة شمالي مدينة رفح.

وأسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة ضدّ قطاع غزة، عن ارتقاء 36.731 شهيداً، أُعلن وصولهم إلى المستشفيات وتسجيلهم، وإصابة ما يزيد على 83.530 فلسطينياً، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصاءٍ نشرته.

/انتهى/