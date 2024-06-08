وزير الخارجية التركي: جرائم الاحتلال في غزة وصمة عار على جبين إسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فيدان في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية "مجموعة D-8"، (الدول الثماني الإسلامية)، لبحث الوضع في غزة بمدينة إسطنبول، إن "جرائم الاحتلال في غزة وصمة عار على جبين إسرائيل"، مؤكدا أنه سيأتي اليوم الذي سيحاكم فيه كل قادة إسرائيل على جرائمهم بحق الفلسطينيين.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن "من مهام مجموعة الدول الإسلامية النامية العمل على إيجاد حلول جذرية للقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "اجتماع اليوم يهدف إلى تقديم الدعم الكامل لإخوتنا الفلسطينيين في قطاع غزة".

ولا تزال الهجمات الوحشية العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث اسفرت حتى الآن، عن استشهاد نحو 37 ألف شخص وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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