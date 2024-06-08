كنعاني يؤكد على فعالية المقاطعة الاقتصادية لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا، الى استمرار الجرائم الصهيونية في فلسطين وكتب على صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي X: "لقد مرت 245 يومًا على الهجمات المتواصلة والشاملة والمدمرة والقاتلة للأطفال و النساء الابرياء التي يشنها النظام الصهيوني ضد اهالي قطاع غزة المحاصرين".

وأكد كنعاني على الجرائم غير المسبوقة التي يرتكبها الصهاينة في غزة، وقال: "أبشع الجرائم الدولية، بما فيها جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية من خلال القتل الواسع النطاق للمواطنين والنساء والأطفال، والاعتداء على المخيمات والمدارس، والمساجد والمستشفيات والجامعات والكنائس، وقتل الأسرى، والقتل المستهدف للصحفيين، واستخدام سلاح التجويع والمجاعة والتهجير القسري لأكثر من مليون نسمة من سكان غزة، وقتل موظفي المنظمات الدولية الناشطون في الشؤون الإنسانية وغيرها، هي جزء من جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني في قطاع غزة خلال 245 يومًا مضت".

وأشار المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا إلى أنه بسبب تقاعس الحكومات ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن وقف جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني ضد الفلسطينيين، فإن مسؤولية الدول وكذلك المنظمات غير الحكومية في دعم الأمة الفلسطينية المظلومة يتزايد، وأضاف: "مقاطعة البضائع والشركات الصهيونية هي الأسهل ولكنها فعالة للغاية في هذا الاطار".

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