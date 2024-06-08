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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:٢٢ م

تركيا تؤكد على استمرار حقوق إيران المائية من نهر "ساري سو" الحدودي

تركيا تؤكد على استمرار حقوق إيران المائية من نهر "ساري سو" الحدودي

في إشارة إلى زيارة وفد فني من إيران إلى نهر ساري سو الحدودي، قال المتحدث باسم صناعة المياه الايراني، فيروز قاسم زاده: "إن تركيا أكدت في هذه الزيارة على استمرار حقوق إيران المائية من هذا النهر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال"فيروز قاسم زاده"، أن بروتوكول استخدام مياه ساري سو وقارسو يتم تبادله بين إيران وتركيا منذ عام 1955، وأضاف: "على هذا الأساس قام وفد فني من إيران وتركيا بزيارة نهر ساري سو وتم إجراء القياسات اللازمة في النقاط المحددة في البروتوكول".

وتابع: "نصف مساحة العالم، أي ما يعادل أكثر من 150 دولة، تقع في مستجمعات مائية مشتركة، كما تتقاسم إيران المياه مع الدول المجاورة".

وأشار المتحدث الرسمي باسم صناعة المياه: "بناء على ذلك تم إبرام عدة اتفاقيات مع هذه الدول فيما يتعلق بكيفية تشغيل وبروتوكولات المراقبة، وبناء على بنود هذه الاتفاقيات يتم التنسيق الفني اللازم".

يذكر ان نهر ساري سو هو اسم أحد الأنهار في قضاء ماكو وانه ينبع من شمال شرق تركيا ويدخل إلى إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1945257

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