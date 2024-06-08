كاظمي قمي: ينبغي للبلدان المجاورة أن تواصل دعمها لشعب أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسن كاظمي قمي في الاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال الإقليمية لأفغانستان، الذي عقد في مكتب الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية بحضور ممثلين خاصين انعقد اليوم في طهران، يأتي هذا الاجتماع استمرارا للاجتماعات والأحداث الإقليمية والدولية التي تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي.

وتابع: في محادثات اليوم تم التأكيد على ضرورة استمرار دول الجوار في دعم الشعب الأفغاني مع إعطاء الأولوية للمنطقة.

وأضاف: بعض تحديات ومشاكل أفغانستان سببها احتلال هذا البلد. إن طريقة مساعدة الشعب الأفغاني في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والقضايا الإنسانية وما إلى ذلك تعتمد على التعاون الإقليمي.

وتابع القول سفير إيران لدى أفغانستان: إن قضية الإرهاب تؤثر على شعب أفغانستان وشعوب المنطقة على السواء. ويجب خلق مساحة لإيجاد حل للمهاجرين الذين يشكلون 30% من سكان أفغانستان.

وبين أن هذا الاجتماع وصل الى اتفاقات جيدة، وتابع: الدول الأربع الحاضرة في اجتماع اليوم أشارت إلى الدور المدمر لأمريكا في مشاكل أفغانستان. وتشكل المخاوف الأمنية أهمية كبيرة بالنسبة للدول المجاورة، وخاصة إيران، التي تتحمل عبئاً ثقيلاً من المشاكل التي تعاني منها أفغانستان.

وأضاف: سنشهد في الأيام القليلة المقبلة اجتماع الدوحة الثالث في قطر، والذي كان أحد المواضيع التي تمت مناقشته في هذا الاجتماع.

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