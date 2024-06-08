حاكم بلوشستان الباكستانية: خدمات الشهيد رئيسي من أجل الوحدة الإسلامية كانت مثمرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اليوم السبت، التقى جعفر خان مندوخيل، أثناء حضوره القنصلية العامة لإيران في مدينة كويته، عاصمة مقاطعة بلوشستان، مع القنصل العام حسن درويش وند والوفد السياسي لبلادنا.

وأعرب عن تعاطفه وتضامنه مع الأمة الإيرانية بعد وفاة آية الله السيد إبراهيم رئيسي وحسين أميرعبد اللهيان والوفد المرافق لهما، وقال: إن الشعب الباكستاني يشارك شعب وحكومة إيران حزنهم على استشهاد الرئيس، ووزير الخارجية ورفاق هؤلاء الشهداء.

كما وقع على السجل التذكاري لشهداء تحطم المروحية في القنصلية العامة الإيرانية وقال: لقد تأثرنا جميعًا بشدة به هذا الحادث الأخير ونعتقد أن إيران وباكستان فقدتا رجلا مجتهدا وفعالا.

وأشاد جعفر خان بالشخصية العلمية والروحية والسياسية لآية الله السيد إبراهيم رئيسي، وأضاف: إن جهوده وخدماته كانت مهمة للغاية لوحدة العالم الإسلامي وتقارب الأديان .

وأكد: أن الشهيد رئيسي كان رجل مجتهداً وجادًا وفي نفس الوقت يهتم بهموم الامة الاسلامية، وكان يولي أهمية كبيرة للعلاقات مع الجيران، وخاصة تعزيز العلاقات مع باكستان.

وأكد حاكم بلوشستان الباكستانية، أثناء حديثه مع القنصلية العامة لجمهورية إيران الإسلامية، على التزام الحكومة المركزية وولاية بلوشستان بتوسيع التعاون الشامل، وخاصة لزيادة العلاقات التجارية في الحدود المشتركة.

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