هنية: الشعب الفلسطيني لن يستسلم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد هنية اليوم السبت، أن "حماس لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا أولاً وقبل كل شيء"، و أن "شعبنا لن يستسلم والمقاومة ستواصل الدفاع عن حقوقنا في وجه هذا العدو المجرم".

وأشار إلى أن "العدو يواصل المجازر ضد شعبنا والأطفال والنساء والتي تجري فصولها الآن في النصيرات ودير البلح (وسط غزة)".

وطالب شعوب الأمة وأحرار العالم كافة أن "ينتفضوا في وجه هذه المجازر الوحشية".

وأضاف هنية بأن "العالم صنف الاحتلال بأنهم قتلة الأطفال، لكنه عاجز عن وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا".

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم والمقاومة ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في وجه هذا العدو المجرم".

وتابع قائلا، "إذا كان الاحتلال يعتقد أنه يستطيع أن يفرض علينا خياراته بالقوة فهو واهم".

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