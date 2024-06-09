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٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٣٨ ص

غزة...210 شهداء ونفي أميركي لاستخدام الرصيف البحري بعملية النصيرات

غزة...210 شهداء ونفي أميركي لاستخدام الرصيف البحري بعملية النصيرات

في اليوم الـ247 من حربه على غزة، يكثف الاحتلال قصفه على مناطق بالقطاع، في ظل تنديد عربي ودولي بارتكابه مجازر بمخيم النصيرات، أسفرت عن استشهاد أكثر من 210 فلسطينيين وإصابة 400 آخرين، وذلك أثناء استعادة 4 محتجزين إسرائيليين أمس السبت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يترافق ذلك مع نفي القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) استخدام الرصيف البحري في العملية التي نفذتها إسرائيل لاستعادة أسراها الأربعة، بعد تقارير عن دخول قوات الاحتلال بغطاء إنساني عبر سيارات مساعدات إلى المخيم قادمة من الرصيف البحري العائم.

وفي حين قال موقع أكسيوس إن خلية عسكرية أميركية ساعدت إسرائيل في عملية استعادة المحتجزين، أكد المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن عملية استعادة المحتجزين الأربعة أسفرت عن مقتل أسرى آخرين، مشددا على أن العملية ستؤثر سلبا على ظروف وحياة باقي الأسرى.

/انتهى/

رمز الخبر 1945273

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