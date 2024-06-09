غزة...210 شهداء ونفي أميركي لاستخدام الرصيف البحري بعملية النصيرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يترافق ذلك مع نفي القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) استخدام الرصيف البحري في العملية التي نفذتها إسرائيل لاستعادة أسراها الأربعة، بعد تقارير عن دخول قوات الاحتلال بغطاء إنساني عبر سيارات مساعدات إلى المخيم قادمة من الرصيف البحري العائم.

وفي حين قال موقع أكسيوس إن خلية عسكرية أميركية ساعدت إسرائيل في عملية استعادة المحتجزين، أكد المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن عملية استعادة المحتجزين الأربعة أسفرت عن مقتل أسرى آخرين، مشددا على أن العملية ستؤثر سلبا على ظروف وحياة باقي الأسرى.

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