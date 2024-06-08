زاخاروفا: سنرد على تصريحات البيت الأبيض حول زيادة ترسانته النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردا على سؤال صحفي بهذا الشأن أجابت زاخاروفا: "قال الرئيس (بوتين) يوم أمس إنه توجد لدينا عقيدة نووية. وإذا كانت هناك حاجة إلى تحديثها فسيتم إدخال تعديلات عليها. توجد هناك ترسانات مناسبة. وأعتقد أن هذا كان رد فعل البيت الأبيض على أسئلة جمهوره حول سبب امتلاك الولايات المتحدة لعدد أقل من هذه الترسانات".

وأضافت أن الولايات المتحدة، برأيها، لا تفهم ما تتحدث عنه ولماذا.

وأردفت: "لكن أهم شيء أنهم يستخدمون دائما الكلمات المرتبطة بروسيا لبناء بعض المفاهيم الخاصة بهم. ويستخدمون دائما بطريقة ما موضوع روسيا لحل مشاكلهم الداخلية. ماذا يعني هذا؟ يدل ذلك، برأيي، على دونيتهم الداخلية".

وخلصت زاخاروفا بالقول إنه يجب على السلطات الأمريكية أن تعلن عن مثل هذه الأمور بما يتعلق بمصالحها الوطنية وليس اعتمادا على موقف معلوماتي سياسي لحظي.

وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض عن ضرورة زيادة ترسانته النووية. وجاء هذا التصريح على الفور بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جلسة المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، حيث قال إن الأسلحة النووية التكتيكية التي تمتلكها روسيا اقوى بأربع أضعاف من تلك التي قصفت بها الولايات المتحدة اليابان.

المصدر: نوفوستي

/انتى/