كوريا الشمالية تعاود رمي جارتها الجنوبية ببالونات "القمامة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها رصدت نحو 330 بالونا تحمل النفايات أطلقها الشمال منذ يوم السبت، حيث هبط أكثر من 80 منها داخل كوريا الجنوبية، وفشل الباقي على ما يبدو في الوصول إلى البلاد.

ويبدو أن البالونات الأخيرة كانت تحمل النفايات، مثل قصاصات من الورق والبلاستيك، حسبما ذكرت هيئة الأركان المشتركة، مشيرة إلى أنها تستعد لاحتمال إطلاق الشمال بالونات إضافية.

وجاء ذلك بعد يومين من قيام نشطاء في سيئول بإطلاق بالونات خاصة بهم لتوزيع منشورات دعائية في الشمال.

وتصاعدت حدة التوتر في العلاقات بين الكوريتين مؤخرا بسبب قيام كوريا الشمالية بإطلاق مئات البالونات التي تحمل الروث والقمامة باتجاه كوريا الجنوبية احتجاجا على حملات المنشورات المدنية السابقة المنطلقة من الجنوب.

وردا على ذلك علقت كوريا الجنوبية اتفاق تخفيف التوتر مع كوريا الشمالية لاستعادة الأنشطة العسكرية على الخطوط الأمامية.

من جانبه قال نائب وزير الدفاع الكوري الشمالي كيم كانغ إيل الأسبوع الماضي إن بلاده ستوقف حملة البالونات لكنه هدد باستئنافها إذا أرسل النشطاء الكوريون الجنوبيون منشورات مرة أخرى.

وفي تحد للتحذير، قالت مجموعة مدنية كورية جنوبية بقيادة المنشق الكوري الشمالي بارك سانغ هاك، إنها أطلقت 10 بالونات من بلدة حدودية يوم الخميس تحمل 200 ألف منشور مناهض لكوريا الشمالية.

المصدر: أ ب + يونهاب