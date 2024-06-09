العميد صباحي فرد: الدفاعات الجوية الايرانية حققت قفزات نوعية في صناعة المسيرات والرادارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام العميد علي رضا صباحي فرد، أثناء زيارته لمنطقة الدفاع الجوي الشمالية الغربية، أثناء زيارته لأجزاء مختلفة من مجموعة الشهيد سيد نجيب للدفاع الجوي، بتقييم مواقع الرادار والصواريخ في محافظة أرومية، ومستوى الاستعداد القتالي والقدرة العملية لهذه الوحدات.

وذكر: الدفاع الجوي هو من المنظومة الدفاعية للبلاد، ومع امتلاك كافة أنواع المنظومات الدفاعية، فهناك القدرة على الرد في الوقت المناسب ضد أي تهديدات محتملة.

وأشار إلى أننا بحاجة إلى كوادر بشرية مدربة لتحقيق الأمن، وأضاف: إن سلطة أي منظمة ونموها يعتمد على طريقة تدريبها، لذا يجب على جميع القادة النظر إلى التدريب كأولوية أولى بالإضافة إلى أداء الواجبات الموكلة إليهم، لأن هذا القضية، تسبب نجاحنا في مجال تنفيذ المهمة.

وأشار قائد قوات الدفاع الجوي إلى أن الدفاع الجوي من القوات الناجحة والمميزة على مستوى القوات المسلحة، وقال: الدفاع الجوي هو مظهر قوي من مظاهر إيران الإسلامية التي تمكنت من تحقيق التقدم في مجال الدفاع الجوي.