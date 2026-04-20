مقر خاتم الأنبياء المركزي:لم نتخذ أي إجراء حفاظاً على أرواح عائلات طاقم السفينة التي هاجمتها أمريكا

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء(ص) المركزي صرّح قائلاً: "بعد العدوان الواضح الذي شنته القوات الأمريكية الإرهابية على السفينة التجارية الإيرانية في مياه بحر عُمان، كانت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أهبة الاستعداد للتصدي بحزم للقوات الأمريكية المعتدية. إلا أنه نظراً لوجود بعض عائلات طاقم السفينة المذكورة فقد كانوا في خطرٍ دائم، لذلك واجهت العملية قيوداً لحماية أرواحهم وأمنهم ".

وأضاف: "بالنظر إلى الظروف الراهنة، وبعد ضمان سلامة عائلات وطاقم السفينة التي تعرضت للهجوم الأمريكي، ستتخذ القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الإجراءات اللازمة ضد الجيش الإرهابي الأمريكي".

