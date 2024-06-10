"فايننشال تايمز": الأسواق تتضرر مع دعوة ماكرون لإجراء انتخابات فرنسية مبكرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تراجعت الأسواق الفرنسية والأوروبية، اليوم الاثنين، في أعقاب القرار المفاجئ للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، بعد هزيمة تحالفه الوسطي في التصويت البرلماني الأوروبي.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أنّ عمليات البيع المكثفة في الأسهم والسندات الفرنسية، أدّت إلى انخفاض المؤشرات الأوروبية على نطاقٍ واسع، مع ردّ فعل المستثمرين على عدم الاستقرار السياسي واحتمال تشكيل حكومة من أقصى اليمين.

وانخفض مؤشر الأسهم "CAC 40" في البلاد، بنسبة 1.9% إلى أدنى مستوى له منذ شباط/ فبراير، مع تضرر البنوك والمرافق بشكلٍ خاص.

وباع المستثمرون ديون الحكومة الفرنسية، مع ارتفاع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات، والذي يتحرك عكسياً مع السعر، بنسبة 0.08 نقطة مئوية إلى 3.18%.

وخسر مؤشر "Stoxx Europe 600" على مستوى المنطقة 0.6%، وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.6%، كما انخفض مؤشر "FTSE 100" في لندن بنسبة 0.4%.

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