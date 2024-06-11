باقري كني يهنئ سوبرامانيام جايشانكار على إعادة تعيينه وزيراً للخارجية الهندية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ علي باقري كني، القائم بأعمال وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، سوبرامانيام جايشانكار على إعادة تعيينه وزيرًا للخارجية الهندية.

وكتب في هذه الرسالة: تهانينا للدكتور سوبرامانيام جايشانكار وزير خارجية الهند. وأنا على ثقة من أن استمرار وجوده في منصب وزير الخارجية مهم وسيعزز ويوسع العلاقات بين إيران والهند في كافة المجالات.

وفقًا لـ NDTV، بعد يومين من أداء رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليمين لولايته الثالثة إلى جانب 71 وزيرًا في الحكومة الائتلافية الجديدة، تولى سوبرامانيام جايشانكار وأشويني فايشناف مسؤولية وزارتي الخارجية والسكك الحديدية.

ولم تتغير الوزارات الأربع الرئيسية في حكومة رئيس الوزراء مودي الجديدة. وفي هذا الصدد، يحتفظ أميت شاه بوزارة الداخلية، وراجناث سينغ بوزارة الدفاع، وسوبرامانيام جيشانكار بوزير الخارجية، ونيرمالا سيتارامان بوزارة المالية.

وكتب جايشانكار، بعد توليه منصب وزير الخارجية للمرة الثانية على التوالي، على حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد توليت منصب وزير الخارجية. أشكر رئيس الوزراء ناريندرا مودي على إعطائي هذه المهمة.

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