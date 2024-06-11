باقري كني يلتقي وزيرة خارجية جنوب أفريقيا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول بريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اليوم الثاني من زيارته إلى نيجني نوفغورود، روسيا، التقى علي باقري كني، القائم بأعمال وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، وتحدث مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا نالدي باندور.

وفي هذا اللقاء، شكر باقري كني حكومة جنوب أفريقيا وشعبها إزاء تعاطفهم مع الشعب الايراني لاستشهاد رئيس بلادنا ووزير خارجيتها.

وهنأ باقري كني بنجاح إجراء الانتخابات في هذا البلد ووصف العلاقات بين البلدين بأنها جيدة.

وعقد هذا الاجتماع في روسيا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول بريكس. وبحث الطرفان القضايا الثنائية والدولية وناقشا سبل تطوير التعاون بين البلدين.

جنوب أفريقيا هي أحد الأعضاء الأصليين في مجموعة بريكس. تطورت علاقات إيران مع هذا البلد بشكل ملحوظ في الحكومة الثالثة عشرة.

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