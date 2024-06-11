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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٢٣ ص

خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي؛

باقري كني يؤكد على ضرورة استخدام قدرة دول بريكس في مواجهة الأحادية الأمريكية

باقري كني يؤكد على ضرورة استخدام قدرة دول بريكس في مواجهة الأحادية الأمريكية

شدد القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري كني على ضرورة استخدام قدرة منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس للتعامل مع الأحادية والإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية بالوكالة علي باقري كني، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول بريكس، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وثمن وزير الخارجية بالوكالة رسائل التعزية والمواساة التي أرسلتها السلطات الروسية وحضورهم في مراسم تابين الشهيد الرئيس ووزير الخارجية و مرافقيهم ووصف العلاقات بين إيران وروسيا بأنها مبنية على النهج والمصالح طويلة المدى للبلدين. وذكر أن هذه العلاقات مبنية على المصالح المتبادلة وستستمر أيضا في المستقبل.

وأشار باقري إلى التوافق وتقاسم المواقف والتعاون بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لوقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة ورفح.

وشدد باقري أيضًا على ضرورة استخدام قدرة منظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة بريكس للتعامل مع الأحادية والإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة.

وأبرز وزير الخارجية الروسي دور الشهيدين رئيسي وأمير عبد اللهيان في تعميق العلاقات بين البلدين وأكد استمرار الاتجاه المتنامي للعلاقات بين طهران وموسكو في كافة المجالات وأبدى استعداد بلاده لسير هذا الاتجاه.

وفي إشارة إلى وجهة النظر المشتركة بين طهران وموسكو بشأن العديد من القضايا الإقليمية، أكد وزير الخارجية الروسي على استعداد بلاده لمواصلة وتعزيز التعاون في منطقة غرب آسيا وجنوب القوقاز.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض آخر تطورات المشاريع الجارية في العلاقات بين البلدين واتخاذ الترتيبات اللازمة للإسراع في تنفيذها.

/انتهى/

رمز الخبر 1945346

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