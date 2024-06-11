باقري كني يلتقي وزير خارجية فنزويلا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول بريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اليوم الثاني من زيارته إلى نيجني نوفغورود، روسيا، التقى القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي باقري كني وتحدث مع وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو.

وعقد هذا الاجتماع في روسيا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول بريكس. وبحث الطرفان القضايا الثنائية والدولية وناقشا سبل تطوير التعاون بين البلدين.

وتعتبر فنزويلا إحدى الدول الصديقة لمجموعة بريكس، والتي تهتم بزيادة التعاون مع أعضاء هذه المجموعة. تطورت علاقات إيران مع هذا البلد بشكل ملحوظ في الحكومة الثالثة عشرة.

والجدير ذكره انه وصل علي باقري كني، القائم بأعمال وزير خارجية بلادنا، إلى نيجني نوفغورود، روسيا، في الساعات الأولى من صباح أمس (الاثنين ) من أجل المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس.

وهذا هو الاجتماع الوزاري الأول للشؤون الخارجية لمجموعة بريكس الذي تشارك فيه جمهورية إيران الإسلامية كعضو رسمي.

والتقى علي باقري، أمس، بوزراء خارجية الصين وروسيا وبيلاروسيا وسريلانكا وكازاخستان والبرازيل والمساعد الخاص للرئيس الروسي.

كما ألقى القائم بأعمال وزير خارجية بلادنا كلمة في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس.

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