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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٢٢ م

المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف ميناء حيفا

المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف ميناء حيفا

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الثلاثاء، هدفاً حيوياً في ميناء حيفا، بواسطة الطيران المسيّر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيان لها قالت المقاومة الاسلامية في العراق: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 / 6 / 2024 ، هدفاً حيوياً في ميناء حيفا ، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

رمز الخبر 1945388

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