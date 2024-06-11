المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف ميناء حيفا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيان لها قالت المقاومة الاسلامية في العراق: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 / 6 / 2024 ، هدفاً حيوياً في ميناء حيفا ، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .