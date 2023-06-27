سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في قطر يعلن عن إطلاق سراح 7 سجناء إيرانيين من هذا البلد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب حميد رضا دهقاني في تغريدة عبر موقع تويتر: "تم اليوم إطلاق سراح سبعة سجناء من بلادنا، بالتعاون مع السلطات القطرية المختصة، وتوجهوا إلى بلادنا منذ لحظات".

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