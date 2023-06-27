سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في قطر يعلن عن إطلاق سراح 7 سجناء إيرانيين من هذا البلد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب حميد رضا دهقاني في تغريدة عبر موقع تويتر: "تم اليوم إطلاق سراح سبعة سجناء من بلادنا، بالتعاون مع السلطات القطرية المختصة، وتوجهوا إلى بلادنا منذ لحظات".
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أعلن سفير الجمهورة الاسلامية الايرانية في قطر حميد رضا دهقاني عن إطلاق سراح سبعة سجناء إيرانيين من هذا البلد.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب حميد رضا دهقاني في تغريدة عبر موقع تويتر: "تم اليوم إطلاق سراح سبعة سجناء من بلادنا، بالتعاون مع السلطات القطرية المختصة، وتوجهوا إلى بلادنا منذ لحظات".
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