عقد الاجتماع الثالث لوزراء لجنة المفاوضات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذا الاجتماع، قدم وزراء التجارة وممثلو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، رغم ترحيبهم بتنمية العلاقات التجارية بين الأعضاء، مقترحاتهم لهذا الغرض.

وأعرب وزراء وممثلو العديد من الدول، من بينها تركيا وإندونيسيا والعراق والنيجر ونيجيريا وبنغلاديش وتونس وغامبيا وغينيا، في بداية كلماتهم عن تعازيهم باستشهاد آية الله رئيسي والوفد المرافق له، وعبروا عن تعاطفهم لحكومة وشعب إيران.

وكانت إدانة الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة وضرورة تضامن الدول الإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم بشكل فعال من بين المواضيع التي ركزت عليها الوفود الحاضرة في هذا الاجتماع.

واعرب مهدي ضيغمي رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية الذي كان رئيسا لوفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الاجتماع، عن تقديره لعبارات التعاطف التي أبداها الوزراء وممثلو الدول الحاضرة في هذا الاجتماع. وأدان المجتمعون بشدة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.

وفي مواصلة لحديثه شرح ضيغمي وجهة نظر بلادنا فيما يتعلق بالتجارة الخارجية وخاصة تطوير التعاون مع الدول الإسلامية.

وأشار إلى نمو التجارة مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 6.6 بالمائة، واعتبر تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء إنجازا كبيرا ورحب بتطور التعاون المتزايد وبدء جولة جديدة من التعاون التجاري مع البلدان الاخرى.

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