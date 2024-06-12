تقرير أممي يكشف المستويات الخطيرة لاعتداء جيش الاحتلال على الأطفال

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه كشف تقرير الأمم المتحدة السنوي بخصوص "الأطفال والصراع المسلح" عن "زيادة مروعة بنسبة 21 بالمئة في الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال دون سن 18 عاما في مجموعة من الصراعات"، من بينها: "فلسطين المُحتلّة والسودان وميانمار، والكونغو وبوركينا فاسو والصومال وسوريا".

وبحسب التقرير نفسه، فإن "الأمم المتحدة تحققت من 2799 انتهاكا خطيرا بحق 2093 طفلا، بينها 238 حالة قتل و623 إصابة منسوبة إلى الجيش والميليشيات الموالية له".

أيضا، تحققت الأمم المتحدة من "30705 انتهاكا بحق الأطفال في عام 2023، و2285 انتهاكا ارتكب في وقت سابق، ما أثر على أكثر من 15800 فتى وأكثر من 6250 فتاة" وذكر التقرير أن "بعضهم تعرضوا لانتهاكات متعددة".

وأدرج تقرير الأمم المتحدة، لأول مرة قوات الاحتلال الإسرائيلية على "قائمته السوداء للدول التي تنتهك حقوق الأطفال بسبب قتل وتشويه الأطفال ومهاجمة المدارس والمستشفيات"، فيما أدرج أيضا للمرة الأولى "مسلحي حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين لتورطهم في قتل وجرح واختطاف أطفال".

وأشار أنطونيو غوتيريش، في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التي شنّتها حماس على جنوب دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي واسع النطاق في غزة، تسبّب في زيادة بنسبة 155 بالمئة في الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، خاصة الناتجة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في غزة.

/انتهى/