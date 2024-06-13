بالصواريخ والمسيّرات.. حزب الله يستهدف 6 ثكنات ومواقع عسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت المقاومة الإسلامية في بيان لها الخميس انه”دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا، شنت المقاومة الإسلامية هجوماً مشتركاً بالصواريخ والمسيّرات حيث ‏استهدفت بصواريخ الكاتيوشا والفلق 6 ثكنات ومواقع عسكرية هي: مرابض الزاعورة، ثكنة كيلع، ثكنة يوأف، ‏قاعدة كاتسافيا، قاعدة نفح وكتيبة السهل في بيت هلل، وبالتزامن شنّ مجاهدو القوة الجوية بعدة أسراب من ‏المسيّرات الانقضاضية هجوماً جوياً على قاعدة دادو (مقر قيادة المنطقة الشمالية)، وقاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات) وثكنة كاتسافيا (مقر قيادة اللواء المدرع ‏النظامي السابع التابع لفرقة الجولان 210)، وأصابت أهدافها بدقة. ‏

واستهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر اليوم موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وكانت المقاومة قد استهدفت صباحا موقع الراهب ‏بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.‏