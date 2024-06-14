أوجي: عملية تطوير العلاقات بين إيران وروسيا ستستمر بقوة اكثر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى جواد أوجي اليوم الجمعة مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال زيارته إلى موسكو.

وفي هذا اللقاء الذي عقد بحضور مساعد الرئيس الروسي للتعاون الدولي إيغور ليفيتبن ووزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف في مكتب رئيس الوزراء في موسكو، ثمن وزير النفط جهود نوفاك خلال فترة عمله التي استمرت ثلاث سنوات. وأعلن رئيس الجانب الروسي في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مع طهران استعداد روسيا لمواصلة التعاون مع وزير الطاقة الايراني.

وفي هذا اللقاء الذي عقد بحضور كاظم جلالي سفير بلادنا في موسكو وأعضاء آخرين في الوفد الإيراني، قال أوجي أيضًا: خلال رئاسة الشهيد رئيسي، تم وضع أساس جيد للعلاقات الثنائية.

وذكر: بالاعتماد على هذا التخطيط والعقود المبرمة في كافة القطاعات، ستستمر عملية تطوير العلاقات وسيتخذ البلدان خطوات أقوى في هذا الاتجاه من الآن فصاعدا.

وأشاد وزير النفط الإيراني بالتعاطف العميق الذي أبداه فلاديمير بوتين وأعضاء الحكومة والبرلمان الروسي مع حكومة وشعب إيران، وقال: إن الشهيد آية الله رئيسي، بجهوده الدؤوبة وإرادته التي لا تتزعزع، حقق التقارب مع الجيران والدول المستقلة، وكانت روسيا على رأس أولويات عمله في الاتفاق وكانت نتيجة عمله تطوير وتوطيد علاقات إيران مع دول الجوار وروسيا.

وأشار إلى عدة جولات من المحادثات الهاتفية بين رئيس روسيا والقائم بأعمال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر، بعد حادث المروحية المأساوي واستشهاد الرئيس، وقال: "لا شك أن العلاقات بين البلدين طهران وموسكو ستتقدمان بقوة ".

وفي معرض التهنئة بيوم روسيا، أعرب أوجي عن ارتياحه لعملية تطوير العلاقات الثنائية مع تنفيذ موافقات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى إطلاق خط جوي مباشر بين طهران وغروزني وسط الشيشان الروسية، معرباً عن أمله في أن يستمر التعاون في اتجاه تعزيز العلاقات بين البلدين إلى جانب تحسين مستوى العلاقات.

وفي هذا اللقاء، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ارادة موسكو على مواصلة التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتسريع تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي أثناء تعزيته باستشهاد آية الله رئيسي ووزير الخارجية وجمع من رفاقهما: إن روسيا عازمة على مواصلة نفس المسار الذي أرسا الرئيس الروسي والرئيس الشهيد رئيسي.

وأضاف نوفاك: "موسكو وطهران تربطهما علاقات وثيقة في كافة المجالات وهذا التعاون سيتعزز كل يوم".

وتم خلال هذا اللقاء استعراض مختلف القضايا في كافة قطاعات العلاقات الإيرانية الروسية.

وكان تسريع عملية استكمال الممر الدولي بين الشمال والجنوب، بما في ذلك إنشاء خط سكة حديد رشت – أستارا، الذي وقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن إنشائه في عام 2023ـ، أحد المواضيع التي تمت مناقشته في هذا الاجتماع.

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