ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران بنسبة 48% في الربع الأول من عام 2024

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال الاجتماع بين نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير النفط الإيراني جواد أوجي، ناقش الطرفان التفاعل الثنائي في جميع مسارات اللجنة الحكومية الدولية، بما في ذلك التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل والسياحة.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي في هذا الاجتماع: "انه بناء على نتائج الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، زادت صادرات روسيا إلى إيران بنسبة 77% وزادت واردات البلاد من إيران بنسبة 13%".

وأشار الكساندر نوفاك في جزء آخر من كلمته إلى إطلاق رحلات مباشرة على خط غروزني – طهران في 10 حزيران/يونيو 2024، والتي تنفذها (شركة ماهان إير الإيرانية)، وقال: "أنا واثق من أن هذه القضية ستكون حافزا لزيادة التدفق المتبادل للسياح بين إيران ومناطق شمال القوقاز".

كما عين نوفاك وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف رئيسا جديدا للجزء الروسي من اللجنة الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي استعداده لمواصلة المشاركة الشخصية وتقديم المساعدة في كل الأمور المتعلقة بتنمية العلاقات الروسية الإيرانية.

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