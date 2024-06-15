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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٢ ص

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران بنسبة 48% في الربع الأول من عام 2024

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران بنسبة 48% في الربع الأول من عام 2024

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين روسيا وإيران بنسبة 48% على أساس سنوي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، مع ارتفاع الصادرات الروسية إلى إيران بنسبة 77% والواردات من إيران بنسبة 13%.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال الاجتماع بين نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير النفط الإيراني جواد أوجي، ناقش الطرفان التفاعل الثنائي في جميع مسارات اللجنة الحكومية الدولية، بما في ذلك التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل والسياحة.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي في هذا الاجتماع: "انه بناء على نتائج الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، زادت صادرات روسيا إلى إيران بنسبة 77% وزادت واردات البلاد من إيران بنسبة 13%".

وأشار الكساندر نوفاك في جزء آخر من كلمته إلى إطلاق رحلات مباشرة على خط غروزني – طهران في 10 حزيران/يونيو 2024، والتي تنفذها (شركة ماهان إير الإيرانية)، وقال: "أنا واثق من أن هذه القضية ستكون حافزا لزيادة التدفق المتبادل للسياح بين إيران ومناطق شمال القوقاز".

كما عين نوفاك وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف رئيسا جديدا للجزء الروسي من اللجنة الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي استعداده لمواصلة المشاركة الشخصية وتقديم المساعدة في كل الأمور المتعلقة بتنمية العلاقات الروسية الإيرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1945490

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