انتاج ايران من النفط ستصل الى 4 ملايين برميل يومياً حتى نهاية العام

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان جواد أوجي قال في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، في الحكومة الحالية، تم إنجاز 153 مشروعاً بقيمة 34 ملياراً في قطاعي المنبع والمصب.

أضاف اننا تمكنا من بيع جميع مكثفات الغاز بحلول عام 1401 إيراني ( 2022 م) باستخدام الأساليب الحديثة في مجال مبيعات النفط ودبلوماسية الطاقة الناجحة.

وتابع، خطتنا في بداية حكومة رئيس الجمهورية الشهيد رئيسي كانت إعطاء الأولوية للمشاريع التي لم تكتمل والمشاريع الإنتاجية ومن بينها مشاريع التخزين، وتطوير الحقول، وتجميع غازات الشعلة، ونقل المنتجات و نمتلك حاليا أكثر من 300 مشروع بقيمة 120 مليار دولار على جدول الأعمال.

وأضاف، قمنا بزيادة إنتاج النفط من 2.2 مليون برميل يوميا إلى 3.6 مليون برميل ومن المخطط أن يصل إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يوميا هذا العام كما ارتفع إنتاج الغاز بمقدار 53 مليون متر مكعب؛ وزادت الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات بمقدار 10 ملايين طن لتصل إلى 100 مليون طن سنويا.

وأعلن أوجي أنه سيتم افتتاح 4 إلى 5 مشاريع للبتروكيماويات، مضيفا اننا حققنا رقماً قياسياً غير مسبوق في إنتاج الغاز وتمكنا من الحصول على المركز الأول في زيادة إنتاج الغاز للدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز. وحصلت إيران على المركز الأول بتسجيل نمو بنسبة 5 بالمائة.

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