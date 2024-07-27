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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:١٢ م

مباحثات ايرانية روسية لتطوير التعاون الاقتصادي

مباحثات ايرانية روسية لتطوير التعاون الاقتصادي

بحث السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، الیوم السبت مع المستشار الاقتصادي للرئيس الروسي، تطوير التعاون الاقتصادي بين ایران وروسیا بما في ذلك المشاريع المدرجة على جدول أعمال البلدین.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو، كاظم جلالي، الیوم السبت مع المستشار الاقتصادي للرئيس الروسي "أنطون كوبياكوف".

وبحث الجانبان، في هذا اللقاء، تطوير التعاون الاقتصادي بين ایران وروسیا بما في ذلك المشاريع المدرجة على جدول أعمال البلدین.

كما تباحث السفير جلالي وكوبياكوف، حول القمة المرتقبة لرؤساء الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، باستضافة مدينة كازان الروسية، مع التركيز على دور إيران في مجال السلام والاستقرار الاقليميين، ومشاركة روسيا في بناء الطريق السككي "رشت-آستارا" على امتداد ممر الشمال جنوب.

وفي ختام هذا اللقاء، تم التأكيد على ضرورة استمرار المشاورات والتعاون الشامل بين مسؤولي البلدين.

رمز الخبر 1946902

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