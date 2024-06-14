سلسلة عمليات نوعية للمقاومة الإسلامية ضد مواقع وتجمعات العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة جناتا، قصفت المقاومة مستعمرتي كريات شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق، فضلا عن مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة.
كما استهدفت المقاومة ظهر اليوم المنظومات التجسسية في موقع "مسكاف عام" بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى تدميرها.
ودعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:55 من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 تجمعًا لجنود العدو الصهيوني في خلة وردة بالأسلحة الصاروخية.
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