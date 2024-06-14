سلسلة عمليات نوعية للمقاومة الإسلامية ضد مواقع وتجمعات العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردًا على الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة جناتا، قصفت المقاومة مستعمرتي كريات ‌‏شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق، فضلا عن مباني ‏‏يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة. ‏

كما استهدفت المقاومة ظهر اليوم المنظومات التجسسية في موقع ‏"مسكاف عام" بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى تدميرها.

ودعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة ‌‎08:55 ‌‏ من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 تجمعًا لجنود العدو الصهيوني في خلة ‌‏وردة بالأسلحة الصاروخية. ‏

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