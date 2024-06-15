إعلام إسرائيلي: "جيشنا" متأكّل.. يجب التفكير مرتين قبل الخروج إلى حربٍ ضد لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ "الجيش" الإسرائيلي متأكّل، محذرةً من أنه يجب التفكير مرتين قبل الخروج إلى حربٍ ضد لبنان.

وقالت مذيعة في القناة الـ"12" الإسرائيلية: "تعلمنا من الحرب في غزة أن الأمر يستلزم كثيراً من الوقت للوصول إلى حسم، ولا يوجد هنا حسم سريع".

وأضافت: "إذا كانوا يفكرون في الخروج إلى حرب في الشمال، فمن الأفضل أن يطرحوا سؤالاً، مفاده إذا كنا سنخرج إلى حرب فهل نحن قادرون على الحسم؟ وكم من الوقت يلزمنا من أجل الحسم؟ وماذا سيكون الثمن؟".

وأشارت إلى أنّ "الجيش متأكّل، ونحن في مرتبطون تماماً بالتسليح الأميركي، والجبهة الداخلية لدينا غير محصنة تماماً. لذلك يجب التفكير مرتين قبل أن يقرروا توسيع الحرب".

بدورها، أكدت معلقة الشؤون السياسية في القناة نفسها، دانا فايس، أنّ "الصور التي رأيناها هذا الأسبوع في الشمال أقلقتنا جداً هنا، لكن أيضاً أقلقت البيت الأبيض، لأنّ آخر ما يريدون رؤيته (في البيت) هو اندلاع حرب شاملة في الشمال".

ولفتت فايس إلى أنّ "التقدير يقول إنه إذا اندلعت الجبهة في الشمال، فإنّ أغلبية الاحتمالات أنّ إيران هذه المرة لن تقف على الحياد، بل ستكون ناشطة، وهذا سيغير تماماً وجه المعركة. لذلك، سيصل يوم الاثنين المبعوث الأميركي عاموس هوكستين إلى هنا".

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