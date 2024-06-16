الرئيس الايراني بالانابة والرئيس العراقي يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى رئيس جمهورية العراق، "عبد اللطيف رشيد"، قبل ظهر اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الانابة، أعرب عن تهانيه للرئيس وقائد الثورة والشعب الايراني بمناسبة حلول عيد الأضحى، كما أعرب مرة أخرى عن تعازيه باستشهاد الرئيس الراحل ابراهيم رئيسي وقال: "إن هذه الخسارة كانت خسارة كبيرة ليس لإيران فحسب، بل للعراق والأمة الإسلامية أيضًا".

وأوضح فخامة عبداللطيف رشيد أن الحكومة العراقية تحاول تحسين مستوى التعاون مع إيران في كافة المجالات، واعتبر مواصلة تعزيز العلاقات ضرورة لمصالح البلدين، كما أشار إلى الانتخابات الرئاسية في بلادنا وتمنى النجاح لشعب وحكومة إيران في اجراء هذا الحدث المهم.

ومن جانبه، ثمن محمد مخبر، خلال هذا الاتصال تضامن وتعاطف العراق حكومة وشعبا في استشهاد الرئيس الراحل رئيسي ورفاقه، واعتبر إعلان الحداد العام في هذا البلد بهذه المناسبة، علامة على عمق علاقات الصداقة غير القابلة للكسر بين البلدين.

وذكر أنه مثلما كان لدعم الرئيس الشهيد وفخامة الرئيس مساهمة فعالة في توسيع وتطوير التفاعلات الإيرانية العراقية، فكان لزيارة الدكتور رئيسي المخطط لها للعراق أن تكون نقطة تحول في العلاقات بين إيران والعراق.

واعتبر الرئيس الايراني بالإنابة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين إيران والعراق قدر الإمكان لتحسين مستوى العلاقات السياسية بين البلدين وأوضح: "أن من أدوات تعزيز العلاقات الاقتصادية هي إزالة العوائق أمام التعاون بين القطاع الخاص للبلدين، والذي أنا متأكد من أنها تتم بالتعاون مع إدارة سعادتكم وسنشهد توسيع التفاعلات الاقتصادية والتجارية فيمابين".

كما وصف مخبر اجراءات العراق الفعالة في القضايا والساحات الإقليمية والدولية، بما فيها قضية غزة، بالذكية والباعثة على الفخر.

/انتهى/