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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٠١ م

وفد قضائي ايراني يزور روسيا لحضور اجتماع رؤساء المحاكم العليا بدول البريكس

وفد قضائي ايراني يزور روسيا لحضور اجتماع رؤساء المحاكم العليا بدول البريكس

غادر رئيس المحكمة العليا في جمهورية ايران الاسلامية "حجة الاسلام محمد جعفر منتظري" البلاد اليوم الاحد، متوجها الى روسيا.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان وفدا قضائيا رفيع المستوى يرافق حجة الاسلام منتظري في زيارته الحالية لروسيا، حيث سيحضر اجتماع رؤساء المحاكم العليا بالدول الاعضاء لمجموعة "بريكس".

ومن المتوقع ان يناقش هذا الاجتماع العديد من الملفات القضائية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك : توحيد الاعراف القضائية، وحماية الحقوق الاجتماعية للرعايا (الاجانب)، والدفاع عن حقوق المستثمرين، والدفاع عن حقوق الانسان والحريات السياسية.

علما، بان اجتماع رؤساء المحاكم العليا في اطار مجموعة بريكس، سيبدا اعماله غدا الاثنين (17 حزيران / يونيو 2024م) ويستمر حتى الـ 21 من الشهر نفسه؛ باستضافة مدينة سوتشي الروسية.

رمز الخبر 1945534

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