باقری: حساسية التطورات في منطقة القوقاز تتطلب تنسيقا استراتيجيا بين ايران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، التقى القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري مع الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي إيغور هوفاييف الذي جاء إلى طهران لبحث آخر التطورات في منطقة القوقاز.



وأشار إلى أن مواقف البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية الهامة متوافقة مع بعضها البعض، وقال: "أن منطقة القوقاز هي منطقة مهمة وفيها مصالح للبلدين، مؤكدا على ضرورة التعاون بين ايران و روسيا في هذا المجال.



وفي إشارة إلى موقفه المبدئي بضرورة حل المشاكل في المنطقة سلميا، اوضح باقري: "إن أهمية وحساسية التطورات الحالية في منطقة القوقاز، وخاصة زيادة التدخلات الأجنبية، تتطلب تنسيقا استراتيجيا وتشاورا مستمرا بين المسؤولين الإيرانيين والروس".



وتابع: "في هذا الصدد، من المهم الاستفادة القصوى من قدرة الآليات الإقليمية مثل صيغة 3+3 من أجل حل المشاكل الإقليمية وتوسيع التعاون والتقارب الإقليميين، وضمان أمن واستقرار ومصالح دول منطق القوقاز".



ومن جانبه نقل الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي إيغور هوفاييف، تحيات الرئيس الروسي ولاديميىر بوتين الحارة الى السلطات الايرانية، كما قدم تقريرا عن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بلاده لإحلال السلام والهدوء في منطقة القوقاز، وأكد وجهة نظر روسيا بشأن التقييم المشترك والاستراتيجي للبلدين فيما يتعلق بالتطورات في هذه المنطقة.



وكذلك أكد إيغور هوفاييف على ضرورة التنسيق المستمر بين سلطات البلدين من أجل مواجهة تدخلات الجهات الفاعلة من خارج المنطقة.



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